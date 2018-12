MANDELLO – Una nuova iniziativa tutta dedicata ai bimbi è organizzata da Gente di Molina, in collaborazione con il circolo Promessi Sposi, per il prossimo 22 dicembre. Si tratta di una serata di letture ad alta voce e laboratorio creativo dedicato ai bambini, con apericena a base di lasagne e altre stuzzicherie per tutti.

La partecipazione alle letture e al laboratorio creativo è gratuita, mentre per l’apericena è richiesto il pagamento di 10,00 € ai soli adulti (i bambini fino ai 10 anni non pagano).

“Aspettiamo genitori, nonni, zii, amici che abbiamo voglia di regalare ai piccoli di casa una serata divertente per prepararsi con gioia alla notte più magica dell’anno!” scrivono dal gruppo.

Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione alla mail gentedimolina@gmail.com, al numero 333.4760706 o presso l’edicola CUMBRE.