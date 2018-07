LECCO – Inizieranno a breve i lavori per il rifacimento del campo sportivo della Polisportiva Rovinata di Germanedo che dalla prossima stagione vanterà un nuovo manto in sintetico.

La struttura, di proprietà comunale, è affidata con convenzione alla Parrocchia di Germanedo che, secondo la normativa, avrebbe dovuto prendersi in capo i lavori. “La parrocchia non era in piena possibilità di investire sul miglioramento dell’impianto, cosa che invece la società sportiva era in grado di fare” ha spiegato il sindaco Brivio, illustrando il caso in commissione consiliare in Comune.

La richiesta è stata quindi quella di consentire che fosse direttamente l’A.S.D. Polisportiva Rovinata, soggetto terzo utilizzatore dell’impianto, a prendersi in campo investimento e responsabilità dell’intervento.

Attraverso l’Ufficio Patrimonio del Comune è stata resa la possibilità di riconoscere questo ruolo alla società sportiva che ha già depositato la pratica in municipio. “E’ un’operazione che consente di potenziare una struttura che è comunale – ha spiegato il dirigente Gilardoni – a costo zero per il Comune”.