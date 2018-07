LECCO – Germanedo rinasce con CasAmica: presto un parco e nuovi posti auto. E’ stato presentato questa mattina, giovedì 19 luglio, il progetto che sarà realizzato in collaborazione con il comune e cofinanziato da Fondazione Cariplo.

“Mi piace venire qui a CasAmica perché è un luogo dove si parla poco e si fanno i fatti – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Corrado Valsecchi -. Con questa azione torniamo a far rivivere un terreno comunale che versava in condizioni di degrado andando a creare un’oasi a disposizione di tutti i cittadini”.

Oggi pomeriggio verrà deliberato in Giunta il patto di collaborazione con il comune: “Ci abbiamo messo tre mesi per capire che l’area in questione (in via alla Rovinata, nei pressi della scalinata per il Santuario, ndr) era di proprietà del comune. Fino a poco tempo fa lo spazio era occupato abusivamente da persone che arbitrariamente lo utilizzavano per il ricovero di alcuni mezzi. Oggi, grazie alla partnership tra pubblico e privato, andiamo a creare dal nulla un parco e un nuovo parcheggio a disposizione dei residenti e degli ospiti di CasAmica”.

I lavori cominceranno appena possibile: “Entro la fine dell’autunno contiamo di riuscire a terminare i lavori del nuovo parco. Nel giro di un paio di anni dovremmo riuscire a concludere l’intero progetto con i nuovi posti auto – ha detto Stefano Gastaldi, direttore generale di CasAmica -. Al momento abbiamo a disposizione 22 mila euro grazie a Fondazione Cariplo, ne mancano ancora circa 60 mila per arrivare al completamento del progetto, ma contiamo sulla generosità del territorio”.

CasAmica è una onlus che opera da 30 anni per fronteggiare il problema della migrazione sanitaria: “Siamo convinti che l’accoglienza e l’attenzione alla persona faccia parte della cura del malato e dei suoi famigliari. Non contiamo su contributi statali e tanto meno su convenzioni, siamo una associazione no profit che da due anni ha deciso di aprire una struttura anche a Lecco con il desiderio di mettere al centro l’attenzione territoriale e la presentazione di questa mattina rientra proprio in questo discorso”.

Giuseppe Barbisoni, progettista di CasAmica, è entrato nel merito dei lavori: “L’ipotesi progettuale, in relazione alla conformazione del terreno, prevede nell’area nord (circa 285 mq) la formazione di uno spazio di attrezzature fitness dedicato a giovani e anziani, oltre che a panchine e tavoli per il pic nic. Nella sottostante superficie (circa 1095 mq) si prevede la formazione di un parcheggio con 19 posti auto, di cui uno riservato a disabili. Le due aree saranno collegate da una scala”.

Una boccata di ossigeno per una zona di Germanedo costretta a fare i conti con la carenza di percheggi: “Dopo aver recuperato in maniera intelligente e funzionale la struttura dove oggi c’è CasAmica – ha concluso Barbisoni – andiamo a fare un nuovo passo verso quella coesione di quartiere che fa parte della nostra mission. C’è molta aspettativa tra la gente che abita qui e questo progetto ha rivitalizzato il legame tra le persone”.

Questa zona di Germanedo (ovvero la parte finale di via Alla Rovinata) nel giro di poco cambierà volto: “Penso che inseriremo questa strada nel programma delle nuove asfaltature e successivamente, con la creazione del nuovo parcheggio, si potrà effettuare anche un riordino – ha continuato l’assessore Valsecchi – Lungo il torrente Bione, più a monte, sorgerà una piccola centrale idroelettrica e con essa verrà sistemato anche il primo tratto del sentiero che sale a Campo de’ Boi”.

Quindi l’appello ad aiutare CasAmica, e tutto il quartiere, a realizzare il progetto: “Mancano circa 60 mila euro e non è una impresa titanica – ha detto Valsecchi – Come fatto per altre situazioni, stiamo studiando un modo per coinvolgere i privati, magari concedendo un’area per la pubblicità in zona ospedale in cambio di un contributo”.