CALOLZIOCORTE – Toccherà al giudice del Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) esprimersi, il prossimo 25 ottobre, per mettere fine al contenzioso che vede opposte le due società sportive calolziesi sulla gestione degli impianti in città.

L’Ac Victoria, uscita perdente dal bando vinto dell’Acd Calolziocorte, ha infatti contestato, dando via al procedimento legale, alcune interpretazioni burocratiche della gara stessa, in mano alla Provincia.

“Il comune si è costituito parte attraverso il proprio avvocato per spiegare al giudice eventuali conseguenze del suo pronunciamento, si tratta solo di aspettare l’udienza” così è intervenuto il sindaco Marco Ghezzi in commissione servizi alla persona nella serata di mercoledì, ricostruendo la vicenda e aggiornando i presenti con gli ultimi sviluppi.

“L’Ac Victoria ha chiesto la sospensiva, se nessuna delle due società dovesse avere la gestione degli impianti per l’Amministrazione sarà un problema a cui far fronte, ci stiamo già muovendo per evitare di essere del tutto impreparati”.

La speranza della giunta Calolziese è che il pronunciamento sia “logico e di buonsenso”. “Non possiamo che aspettare – ha concluso il primo cittadino – mi dispiace per le spese del legale che abbiamo dovuto sostenere in una situazione che a mio parere si poteva risolvere facilmente”.