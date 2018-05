OLGINATE – Giunge alla terza edizione il Ghost Town Freeride, uno degli eventi più spettacolari del panorama longboard e skateboard internazionale.

Due giorni, sabato 16 e domenica 17 giugno, dove oltre 120 rider, provenienti da tutto il mondo, si lanceranno in discese cariche di adrenalina sulle strade di

Consonno. A fare da corollario ben 9 punk-rock band si esibiranno nell’arco delle due giornate, per un weekend no-stop di longboard e rock‘n’roll, che farà assaporare al pubblico la cultura skate.

Il Ghost Town Freeride è un evento organizzato da Sbanda Brianza, associazione sportiva dilettantistica con sede a Olginate, supportato da FISR, la Federazione Italiana Sport Rotellistici, e patrocinato da Comune di Olginate, Provincia di Lecco e Regione Lombardia.

“L’obiettivo del 2018 è quello di cavalcare l’onda generata dal successo delle edizioni precedenti, caratterizzate da una costante crescita mediatica e di pubblico, accorso numeroso ad ammirare le evoluzioni degli atleti iscritti al freeride, provenienti da tutte le regioni d’Italia e da tutto il mondo, per affrontarne gli 1.3 km della strada di accesso al borgo ad una velocità massima registrata di 82 Km/h” hanno detto gli organizzatori.

Sbanda Brianza, dopo aver legalizzato nel maggio 2017 la strada di Consonno per la pratica sportiva del longboard, facendola diventare il primo spot legale autorizzato d’Italia, è pronta a rendere l’evento ancora più spettacolare ed intenso: “Ghost Town non è solo freeride. L’evento promuove il longboard e lo skateboard, unendo l’attività sportiva all’aspetto culturale che caratterizza fortemente questi sport. Tutto ciò si traduce in un weekend non solo di tavole e rampe da skate, ma anche di musica, con ben 9 live band, buon cibo, street art, espositori inerenti al mondo degli sport da tavola ed action sport ed in un after-party serale il sabato sera per scacciare via i fantasmi della città. Inoltre, da quest’anno verrà inserito un contest di skate dedicato ai bambini, che si terrà il sabato durante la festa serale presso la piazza di Consonno”.

Per partecipare al freeride, gli atleti devono pagare una quota di iscrizione che include la registrazione all’evento e il tesseramento alla Federazione. Il form di iscrizione e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’associazione, www.sbandabrianza.com e sulla pagina Facebook. L’ingresso al pubblico è gratuito.