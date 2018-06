LECCO – “Questo è un momento molto importante non solo per voi ragazzi, che con la maggiore età potete esercitare tutti i diritti di cittadinanza, ma anche per noi amministratori. Ringraziamo la Consulta degli Studenti che anche per quest’anno ha voluto riproporre questa bella Giornata e vi auguro di poter allargare il vostro orizzonte come cittadini, non solo lecchesi, ma anche italiani e europei”.

Parole del vicesindaco Francesca Bonacina che nel pomeriggio di oggi, venerdì, insieme a parte della Giunta e ai consiglieri comunali, ha consegnato le Costituzioni ai giovani diciottenni lecchesi, in occasione della Giornata dello Studente. Una cerimonia diventata oramai tradizionale alla vigilia della Festa della Repubblica che si terrà domani, 2 giugno.

Per tutta la giornata Piazza Garibaldi ha ospitato i gazebo con le attività delle scuole del territorio, iniziativa promossa dalla Consulta degli Studenti, Ufficio Scolastico, Centro di Promozione della Legalità e Comune di Lecco.

“Vorrei ringraziare tutti – ha detto Marina Ghislanzoni della Consulta Studenti – e ricordare che la lettura degli articoli è stata disposta dal Ministero dell’Istruzione e fortemente voluta”.

Alle 17 la cerimonia di consegna delle Costituzioni, anticipata dalla lettura dei primi 11 articoli della Costituzione da parte di alcuni studenti. Due articoli, il 9 e l’11, sono stati letti anche con l’aiuto di due racconti per poterli rendere fruibili anche ai più piccoli. E’ stata poi la volta dell’assessore alla Cultura Simona Piazza che ha riproposto uno stralcio del celebre discorso di Piero Calamandrei sulla Costituzione (1955).

