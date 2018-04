LECCO – Il 28 aprile ricorre la Giornata delle vittime dell’amianto in ricordo delle tante persone che hanno perso la vita a causa della fibra killer e per sensibilizzare sulla necessità di effettuare bonifiche per fermare questa tragica emergenza silenziosa. A Lecco, per l’occasione, il “Gruppo Aiuto Mesotelioma” (GAM) ha organizzato un ricco calendario di eventi ed incontri rivolti a tutta la cittadinanza per tenere alta l’attenzione sul tema.

Come spiega la presidente Cinzia Manzoni: “Abbiamo preparato diverse iniziative per raggiungere il maggior numero di persone possibile. Vogliamo raccontare, informare e denunciare, vogliamo accrescere la coscienza nella società. Quando, alcuni anni fa, abbiamo iniziato la nostra battaglia ci siamo scontrati con un muro di diffidenza: pian piano, grazie alle diverse campagne di sensibilizzazione, il clima sta cambiando e sta crescendo l’attenzione verso i pericoli dell’amianto. Il mesotelioma è una malattia che non ha cura ma che ha una causa precisa che conosciamo bene: le fibre di amianto. Da sempre crediamo che sia importantissimo coinvolgere i giovani e gli studenti, proprio per questo il primo degli appuntamenti in programma sarà un incontro con i ragazzi dell’istituto Medardo Rosso, con cui collaboriamo da tempo. Inoltre, nella giornata del 28 aprile, chiederemo che in tutte le scuole del territorio venga rispettato un minuto di silenzio in memoria di tutte le Vittime”.

Giovedì 26 aprile alle 10 l’associazione incontrerà gli studenti del Liceo Artistico Medardo Rosso di Lecco insieme alla giornalista Rosy Battaglia. Sarà proiettato il suo ultimo documentario-inchiesta “La rivincita di Casale Monferrato” attraverso il quale viene raccontato l’esempio resiliente della comunità di Casale Monferrato che non si è arresa al dramma causato da Eternit, la più grande fabbrica di cemento- amianto d’Europa.

(https://www.youtube.com/watch?v=V5yeeS3M6Gk&feature=youtu.be)

Sempre Giovedì, alle 19.30, il GAM sarà ospite del Rotary Club Manzoni di Lecco per un incontro che si terrà all’hotel Griso di Malgrate: in occasione verrà presentata la sottocommissione tecnico-scientifica del GAM . Tecnici, medici e membri dell’associazione si confronteranno sugli strumenti a disposizione per la prevenzione delle malattie asbesto-correlate e per la tutela dell’ambiente e della salute. All’incontro interverranno: l’’ing. Alberto Invernizzi, Tecnico Comunale, libero professionista, membro di varie commissioni per il paesaggio. Simone Paramatti della Paramatti&Associati; la presidente del Gruppo Aiuto Mesotelioma Cinzia Manzoni; la Dott.ssa Isabella Vittimberga oncologa presso l’ospedale Manzoni di Lecco; il Dott. Edoardo Bai, medico del lavoro, direttore del dipartimento di prevenzione, ha lavorato per il primo SMAL. Saranno presenti anche il Dott. Antonio Ardizzoia, primario di oncologia presso l’ospedale Manzoni di Lecco e l’assessore all’ambiente del Comune di Lecco Ezio Venturini.

Sabato 28, alle 18.30, presso la Basilica di San Nicolò a Lecco mons. Franco Cecchin celebrerà la messa in suffragio delle vittime dell’amianto, che saranno ricordate anche con la lettura della preghiera a loro dedicata. All’uscita verrà distribuito il libretto informativo “Liberi di Respirare”.

Sabato 5 maggio il Gruppo Aiuto Mesotelioma, in collaborazione con l’associazione LetteLariamente, sarà presente a Bellano in occasione di “Piccoli editori in fiera” insieme a Francesco Ghiaccio, regista e autore del film “Un posto sicuro”.

Infine Venerdì 18 maggio, alle 20, verrà organizzata, grazie alla “Compagnia del Lago”, una cena con delitto presso l’Hotel Nuovo di Garlate dal titolo:’L’inganno’ ( posti a esaurimento su prenotazione entro 11 maggio )

Per maggiori informazioni e per rimanere aggiornati sulle diverse iniziative è possibile consultare il sito web dell’associazione http://www.gruppoaiutomesotelioma.org/home e la pagina Facebook “Gruppo Aiuto Mesotelioma – Associazione Onlus Lecco” (https://www.facebook.com/gruppoaiutomesotelioma.org/)