LECCO – “La buona politica è al servizio della pace”. E’ questo il tema scelto da Papa Francesco per il messaggio della Giornata mondiale della Pace che si celebrerà, come da tradizione il 1° gennaio. Offrire la pace per un cristiano non è un gesto secondario, ma anzi centrale visto che il saluto che Gesù consiglia ai suoi discepoli in missione è proprio “Pace a questa casa” (qui il messaggio integrale di Papa Francesco).

Un tavolo comune decanale di associazioni e gruppi ecclesiali e della società civile, vuole rilanciare e approfondire le parole del Papa. A Lecco sono stati fissati due momenti. Il primo è in programma lunedì 7 gennaio, ore 21 alla Casa dell’Economia di via Tonale a Lecco. Alcuni attori leggeranno il testo del messaggio perché sia conosciuto e approfondito. L’intermezzo musicale sarà curato dal Coretto di S. Giovanni che riproporrà alcune delle canzoni della recente e felice esibizione “Soy pan, soy paz”. Sono i testi di Mercedes Sosa, cantautrice sudamericana, perseguitata dai generali argentini golpisti fino al carcere e all’esilio, veri inni alla pace, alla giustizia e all’ascolto. Al termine sarà offerta una tisana da bere insieme (occorre portare una tazza) per un momento di fraternità e condivisione spontanea (gli organizzatori ringraziano la Camera di Commercio per la concessione gratuita del’auditorium).

Sabato 12 gennaio è in programma la Marcia della Pace in centro città, ore 15 ritrovo sul sagrato della basilica di S. Nicolò per l’introduzione. Camminata verso il Municipio dove un giornalista aiuterà ad approfondire le Beatitudini del politico. A seguire altre tre brevi tappe: Io dialogo con le mie opere d’arte, breve mostra di un artista; I santi della porta accanto impegnati in politica e nel sociale; La Dichiarazione dei diritti dell’uomo in dieci minuti. Conclusione sul sagrato.