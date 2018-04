VALSASSINA – Cade oggi, 2 aprile, la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo. La Valsassina, assieme a molti altri comuni della provincia di Lecco, hanno deciso di sostenere l’associazione “Illumina di blu – Valsassina”, illuminando di blu le facciate dei palazzi municipali per sensibilizzare i cittadini rispetto alla patologia genetica.

In programma proprio oggi una serie di iniziative che avranno il loro centro a Parlasco. In particolare, alle 14, grazie a una speciale iniziativa, i fumogeni blu tingeranno le cime delle delle montagne lecchesi. Una giornata intensa che vedrà anche un corteo di moto partire dalla piazza della chiesa di Premana per raggiungere Parlasco dove è in programma il “Pomeriggio Blu”, un pomeriggio interamente dedicato ai bambini e organizzato dalle Pro Loco di Parlasco, Margno, Crandola e Casargo.

Le iniziative di sensibilizzazione, però, non si concludono con la giornata del 2 aprile, ma proseguiranno anche nelle prossime settimane.