LECCO – Sono due i momenti nei quali si articoleranno i contenuti veicolati e promossi dall’iniziativa “Le giornate della trasparenza” del Comune di Lecco, giunta alla sua quarta edizione.

Mercoledì 16 maggio, dalle ore 15 alle 18 presso l’auditorium Casa dell’Economia di via Tonale 30, si terrà un seminario pubblico, rivolto agli addetti ai lavori, alle associazioni, agli ordini professionali e ai cittadini, incentrato sul tema dell’accesso civico e della trasparenza, con un occhio di riguardo nei confronti delle novità introdotte dal diritto all’accesso civico generalizzato (decreto legislativo 97/2016), declinazione italiana del Freedom of Information Act.

Questo momento formativo a cura dell’avvocato Ernesto Belisario, esperto di diritto delle tecnologie e di trasparenza, è organizzata in collaborazione con l’associazione Gruppo Aiuto Mesotelioma, la Provincia di Lecco e la Camera di Commercio di Lecco e servirà ad approfondire l’impatto del FOIA italiano sulle pubbliche amministrazioni.

In programma sabato 26 maggio, dalle 6 alle 12:30, l’allestimento degli stand informativi in Municipio, attraverso i quali saranno presentati e illustrati i progetti e i servizi alla cittadinanza offerti dai principali uffici comunali, nonchè dalle associazioni di tutela dei consumatori e di quelle che offrono consulenze gratuite in Comune.

“Riproponiamo le giornate della trasparenza per offrire un’ulteriore occasione di incontro tra cittadini e pubblica amministrazione, ridurre le distanze, così da consentire a tutti di conoscere da vicino le numerose attività del Comune, nonchè i servizi dedicati alla cittadinanza, anche per un’interazione e una partecipazione attiva e più consapevole alla vita amministrativa – sottolinea il vicesindaco di Lecco, assessore alla partecipazione e alla comunicazione del Comune di Lecco Francesca Bonacina -. Invito tutti ad approfittare di questa occasione”.