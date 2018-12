LECCO – Più di 60mila giovani italiani, in un solo anno, il 2016, sono emigrati all’estero: lo scrive il Sole 24 Ore che, attraverso i dati Istat, ha raccontato il fenomeno di quanti hanno lasciato il Bel Paese per trovare lavoro e costruirsi una vita altrove.

L’indagine del quotidiano economico riguarda la fascia d’età tra i 18 e i 39 anni ed ha permesso di tracciare una mappa, provincia per provincia, spulciando le cancellazioni dall’anagrafe di cittadini italiani poiché emigrati.

I territori più interessati sono quelli di confine, Bolzano in testa con l’1% dei giovani residenti che in un solo anno (90 ogni diecimila), seguita al terzo posto da Trieste, la provincia sarda di Medio Campidano ed Imperia.

Ma anche il sud d’Italia è fortemente interessato dal fenomeno, il secondo posto di Teramo (77 giovani ogni 10 mila) lo dimostra, così come il sesto posto di Agrigento.

Sondrio e Como, entrambe vicine al confine svizzero, sono tra le province dove la ‘fuga all’estero’ dei giovani è altrettanto importante (60 ogni 10 mila).

A Lecco il dato è lievemente inferiore ma comunque importante e nel 2016 ha riguardato 40 giovani ogni 10 mila, analogamente a quanto accade in provincia di Cuneo e in quella marchigiana di Fermo.

“Impossibile dire – spiegano dal Sole 24 Ore – se questo indicatore sia correlato ad un fenomeno di disagiodovuto a mancanza di opportunità in patria o, invece, ad un sintomo di vivacità culturale che spinge i nostri connazionali a confrontarsi con sfide personali oltre confine”.

Il dato è significativo in un momento in cui il mondo delle imprese lancia appelli proprio ai giovani affinché restino su un territorio, quello lecchese, che ha bisogno di nuove forze e competenze nelle aziende.

Gli ultimi dati, diffusi ad ottobre , avevano stimato la crescita del tasso di occupazione giovanile nell’area lecchese dal 23,2% al 26,5% nel 2017 rispetto all’anno precedente, mentre quello di disoccupazione è sceso dal 24,8% al 14,9%.

Eppure, molti giovani lavoratori trovano occupazione fuori Lecco: oltre il 40% degli occupati con 15-29 anni, residenti nel territorio lecchese lavora, nel 2017, fuori provincia, soprattutto a Milano (28%) e nel monzese.