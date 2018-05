LECCO – E’ nata nel 2010 a Lecco da genitori cinesi e studia il pianoforte presso il Civico Istituto Musicale “G. Zelioli”: il suo nome è He Jun Li e a Villa Gomes si è messa presto in luce per l’impegno, la passione e la costanza con cui affronta un percorso di studi tutt’altro che semplice per una bambina della sua età.

Allieva del maestro Isabella Chiarotti, compie sensibili progressi in breve tempo, tanto da mettersi alla prova nella partecipazione ad alcuni concorsi di prestigio.

I risultati sono sorprendenti: primo premio nella categoria 6 a 8 anni al concorso internazionale pianistico FaSolSi 2018 per bambini e ragazzi di Milano e secondo premio al XXXIII Concorso Pianistico Nazionale “J. S. Bach” di Sestri Levante.

A Milano, il concorso ha avuto luogo domenica 6 maggio presso il Circolo Filologico Milanese; i concorrenti si sono esibiti di fronte a una giuria d’eccezione presieduta da Carlo Falossi e composta da importanti maestri fra i quali Carlo Balzaretti, direttore del Conservatorio di Como. He Jun Li e gli altri vincitori parteciperanno a Piano City Milano 2018, evento di grande richiamo che si terrà dal 18 al 20 maggio.

Di notevole rilievo è anche il piazzamento ottenuto a fine aprile a Sestri Levante in una competizione storica che ha una tradizione di vari decenni. Anche qui, davanti a una giuria importante, presieduta da Marcella Crudeli, concertista di fama internazionale già docente al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma e all’École Normale de Musique “A. Cortot” di Parigi.