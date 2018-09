DERVIO – Qualcuno dalla riva si sarà sicuramente stropicciato gli occhi, martedì pomeriggio a Dervio, guardando incredulo due auto sfrecciare nel lago, nelle acque antistanti alla località di Corenno Plinio.

IL VIDEO

Nessun errore di strada da parte del ‘navigatore’ perché queste due vetture navigano per davvero! Si tratta infatti di auto-anfibie che possono correre sia sull’asfalto che sull’acqua. Quelle in questione sono due vetture storiche, una vera perla per gli appassionati collezionisti, ne sono state prodotte poche migliaia di modelli. (Foto di Silvio Sandonini)