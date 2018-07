MANDELLO – Mercoledì transiterà anche dal lago il Giro d’Italia al Femminile e in alcuni comuni ci si sta preparando per supportare le atlete al loro passaggio.

E’ il caso di Mandello del Lario il cui assessore allo Sport, Serenella Alippi, ha organizzato un presidio alle porte del paese, dinnanzi alla salita di San Giorgio, per incitare le cicliste in gara. “L’invito vale per tutti gli appassionati di questo sport e non solo – spiega l’assessore – ed è quello di posizionarsi lungo le strade di Mandello per dare il nostro caloroso saluto alle partecipanti del giro”.

Sarà la 6° tappa quella che toccherà l’area del lecchese, con inizio a Gerola Alta per raggiungere Sovico. Dalle 12-30 alle 14 le strade sul lago saranno chiuse per consentire il passaggio delle atlete, le prime dovrebbero arrivare intorno alle 13.30 .

Il Giro Rosa passerà prima dai comuni lecchesi di Cassago, Cremella, Barzanò, Barzago, Castello Brianza, Dolzago, Oggiono, Galbiate, Civate, Valmadrera e Malgrate per raggiungere come Lecco e transitare dai comuni rivieraschi di: Abbadia, Mandello, Lierna, Varenna, Perledo, Bellano, Dervio, Dorio e Colico.