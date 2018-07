LECCO – Volge al termine Giugarock, la battaglia a colpi di musica dedicata alle band emergenti locali. Venerdì e sabato sera, presso la centralissima Piazza Garibaldi a Lecco, si sono svolte le semifinali e le finali del contest.

Ad aggiudicarsi Giugarock 2018 sono stati gli Aquaraja, con il 27,94% dei voti. Dietro di loro gli Over the wall con i 23,35%, i Batti, con il 16,98%, Dr Banger con il 16,79% e Dateless Night, 14,95%.

Grazie alla collaborazione con gli organizzatori dell’evento e con il supporto tecnico della “Scintilla Service” a guidare la regia, è stato possibile assistere alla due giorni di concerti in diretta streaming dal nostro quotidiano on line.

“Siamo contenti – ha dichiarato Luca Dossi, uno degli organizzatori del contest – la cosa che più ci entusiasma è quello di poter dare l’opportunità alle band emergenti locali di esibirsi in locali diversi e di fronte al pubblico. Per loro è molto gratificante. C’è da dire – ha aggiunto – che lo scorso anno la location di Villa Gomez era stata più ‘azzeccata’ per il tipo di evento, in centro il pubblico era più di passaggio, forse non è il luogo più adatto per ospitare una manifestazione di questo tipo. Ma di gente ce n’è stata e siamo stati contenti, soprattutto speriamo lo siano stati i musicisti!”.

“Vorrei ringraziare il Comune di Lecco nella persona di Simona Piazza, assessore alla Cultura, per averci dato ospitalità e supporto nell’organizzazione, insieme a Luca Pedrazzoli dell’Informagiovani. Appuntamento al prossimo Giugarock!” ha concluso Dossi.

Nell’ambito del contest suoneranno questa sera, domenica, i Pinguini Tattici Nucleari, gruppo bergamasco indie/alternative. Lo spettacolo è previsto per le ore 21.15 in Piazza Garibaldi. Gruppo spalla saranno i Midnight Train, già vincitori del Giugarock edizione 2016.