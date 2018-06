LECCO – Due serate di musica, le band migliori del lecchese si sfideranno in Piazza Garibaldi per il GiugaRock 2018 e quest’anno le finali saranno trasmesse in diretta web su LeccoNotizie.com.

Grazie alla collaborazione con gli organizzatori dell’evento e con il supporto tecnico della “Scintilla Service” a guidare la regia, sarà possibile assistere alla due giorni di concerti con un click attraverso le pagine del vostro quotidiano on line.

L’appuntamento è per le 21 di questa sera, venerdì, quando le prime band inizieranno a solcare il palco per conquistarsi l’ultimo posto disponibile per la finalissima di sabato. A scegliere il vincitore sarà il pubblico, esprimendo la preferenza attraverso una scheda voto che verrà distribuita durante la serata, e la giuria tecnica di qualità che valuterà le performance; il giudizio del pubblico e della giuria avranno entrambi avranno il 50% del peso sul verdetto finale. Il voto del pubblico avrà un peso del 50% sul verdetto finale, il restante 50% verrà stabilito da una giuria tecnica di qualità.

Gli artisti in gara saranno quindi uno per ogni genere musicale: per l’hard rock gli SmokingMonkeys, per il soft rock i Dateless Night, per il rap Noccioman e infine il folk con Linda Eileen Spandri

Ecco una presentazione dei quattro gruppi in gara. Solo uno di loro accederà alle finali di sabato che saranno trasmesse sempre da LeccoNotizie.com in una diretta live che si concluderà al termine dei concerti. Hanno già raggiunto la finale, conquistandosi il favore del pubblico nelle fasi precedenti del torneo: per l’hard rock i Dr. Banger, per il soft rock gli Over the Wall, il rapper Batti e nella categoria fock gli Aquaraja.

L’evento Giugarock proseguirà anche domenica con il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari aperto dai Midnight Train, già vincitori del Giugarock.

PROGRAMMA E BAND DI VENERDI’ SERA:

ore 21 Dateless Night

Si tratta di 4 ragazzi giovanissimi, nessuno ancora ventenne, tre di loro provengono da Lecco ed uno da Sondrio. Suonano insieme da 4 anni musica indie-rock. Hanno alle spalle già un primo EP “Got No Time” oltre che molti concerti. Stanno lavorando ad un nuovo disco che comprenderà dieci nuovissimi inediti. Sono alla seconda partecipazione al contest GiugaRock.

ore 21.35 Linda Eileen Spandri

Cantautrice folk di Lecco, polistrumentista, autrice di brani rock e pop per altri artisti; scrive anche libri. Dopo esperienze in formazioni e generi differenti, grazie anche a Hope Music School, dove si diploma comp-autrice e interprete, ha l’intuizione della propria strada musicale e approda al folk in italiano e laghéé. E’ alla prima partecipazione al contest GiugaRock

ore 22.10. Gli SmokingMonkeys

Sono una rock-band di Calolziocorte formatosi nel luglio 2017. Hanno rilasciato a maggio 2018 il loro primo album : The Dark Side. La band sta già preparando nuove melodie e nuovi testi per il loro secondo album. Sono alla prima partecipazione al contest GiugaRock

ore 22.35 Noccioman

Rapper di Ballabio, 25enne, appassionato da sempre al mondo Hip Hop e molto legato alla scena underground italiana musa ispiratrice dei suoi primi testi. Crede fortemente nella musica come mezzo di comunicazione ed espressione ritenendola uno dei pochi mezzi per ricercare una rivincita sociale