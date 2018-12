BALLABIO – Con il Natale ormai alle porte ecco un altro gesto di cuore compiuto dagli Alpini di Ballabio. Guidati dal capo gruppo Cesare Goretti e tornati nei giorni scorsi a Visso (uno dei comuni colpiti nel 2016 dal terremoto), gli Alpini si sono presentati ai bambini della scuola materna con una sorpresa.

Tornati nei giorni scorsi a Visso per effettuare alcuni lavori di rifinitura alla nuova stalla e al nuovo fienile che hanno contribuito a costruire e che sono stati inaugurati a maggio gli Alpini hanno trovato il tempo per fare tappa alla scuola materna consegnando ai bambini, in accordo con la maestra Antonella, alcuni giochi musicali che la ditta Gitre di Ballabio ha donato.

“A suo tempo avevamo conosciuto la maestra Antonella e da quell’incontro, c’eravamo ripromessi di ritornare con qualche dono da consegnare ai bambini – spiega il capo gruppo Goretti – Grazie alla famiglia Gerosa di Ballabio, la scorsa settimana siamo riusciti a portare ai bambini della scuola materna di Visso alcuni giochi musicali. Un momento davvero speciale proprio grazie ai bambini e alla loro contagiosa allegria”.