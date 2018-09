BARZIO – Per la prima volta dalla loro nascita, gli Incontri Tra/Montani saranno ospitati in Valsassina, in località Prato Buscante a Barzio, dal 28 al 30 settembre, presso le strutture della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera.

L’evento, che sarà dedicato agli aspetti storici, economici e culturali delle attività casearie e zootecniche e al loro ritrovato valore per lo sviluppo territoriale, è affidato alla collaborazione di associazioni culturali locali quali gli Amici della Torre di Primaluna, il Museo del Latte di Vendrogno e l’associazione culturale Il Grinzone di Pasturo.

L’obiettivo del convegno, che rientra nel programma di “Valsassina: la Valle dei formaggi”, è quello di stimolare contributi e confronti fra le varie realtà alpine e prealpine, tentando di fare una analisi della situazione generale dell’economia e delle attività casearie e zootecniche, evidenziando insieme le problematiche, i piani di sviluppo e di tutela intrapresi al fine di dare sempre più slancio ad una risorsa che si sta rivelando fondamentale anche per il futuro dei territori montani.

Gli Incontri Tra/Montani nascono nel 1990 da un incontro casuale fra associazioni culturali di Valle Camonica e Val Trompia. Dalla constatazione di una scarsa comunicazione tra le valli e dalla lettura delle grandi difficoltà nelle quali la montagna si trova (esodo, interventi distruttivi, disoccupazione giovanile ecc.), nacque l’idea di un convegno annuale che cominciasse a creare una rete di relazioni non istituzionali fra gruppi operanti nelle Alpi italiane, svizzere, austriache, francesi con l’intento di favorire la reciproca conoscenza, la collaborazione, lo scambio di analisi e di possibili proposte.

Nel termine Tra/Montani c’è un doppio significato: la necessità dell’incontro e la coscienza del tramonto di una civiltà che è stata al centro dell’economia preindustriale. Gli incontri di studio e riflessione sulle tematiche di interesse comune nelle località alpine si organizzano regolarmente dal 1990 e toccano argomenti di vario genere e località sempre diverse.

Si ricorda inoltre che fino al 30 settembre sarà possibile visitare, nel centro storico di Pasturo, la mostra “Itinerari delle mani, della mente, del cuore”, un vero e proprio viaggio per immagini alla scoperta della secolare tradizione agricola e casearia della Valsassina.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.incontritramontani.it, www.valsassinalavalledeiformaggi.it

IL PROGRAMMA DI INCONTRI TRAMONTANI