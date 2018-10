CALOLZIOCORTE – Un momento importante di condivisione e solidarietà quello che ha unito, nella mattinata di domenica, i ragazzi del CDD La Rugiada della frazione Pascolo ed i componenti degli Innominati bikers che hanno portato un assegno e diversi regali ai ragazzi.

“Questa è la 4^ edizione dell’iniziativa Due ruote nel pallone – ha spiegato Gabriele Valsecchi, referente degli Innominato bikers che fa parte del Moto Club Valle San Martino di Vercurago – giochiamo per divertirci e cerchiamo di coinvolgere e dare una mano alle associazioni che hanno bisogno. Cerchiamo di portare a un livello superiore la passione per la moto e il divertimento dando una mano a chi ha bisogno – ha continuato prima della consegna dell’assegno – Vorrei ringraziare l’Amministrazione comunale di Vercurago che ci ha consentito di mettere in campo questo evento e tutti gli sponsor. Abbiamo raccolto 4500 euro”, 3000 dei quali sono stati consegnati all’ associazione Lo Specchio, e la differenza ai Volontari del Soccorso di Calolzio.

Non è voluta mancare all’importante momento l’assessore ai servizi sociali per il comune di Calolzio Tina Balossi che ha ringraziato tutti i presenti, con lei i consiglieri Pamela Maggi, impegnata nell’abbattimento delle barriere architettoniche, Marco Bonaiti e Eleonora Rigamonti.

“Siamo molto contenti e onorati di aver ospitato la manifestazione con uno scopo tanto importante – è intervenuto Dario Vallara, presidente onorario del Calcio Vercurago – Abbiamo messo a disposizione il campo sportivo e saremo presenti anche in futuro. Spero che di queste manifestazioni ce ne siano sempre più per dare una mano a enti e associazioni che ne hanno bisogno”.