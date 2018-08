PIANI RESINELLI – “Le Grigne e i Piani Resinelli: outdoor, paesaggi e storia”: in tanti ieri sera, 4 agosto, hanno partecipato all’incontro svolto presso la sede del Rifugio Sel ai Piani dei Resinelli con Alberto Benini, Pietro Corti e Mauro Lanfranchi.

La finalità della serata, organizzata dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, era quella di presentare i contenuti della Casa Museo di Villa Gerosa ai Resinelli, la cui mission è quella di far conoscere, grazie all’ausilio di foto d’artista e testi specifici, il territorio delle Grigne sotto il profilo naturistico, storico e territoriale.

Il punto di partenza per raggiungere questo obiettivo sono state numerose e le incantevoli immagini di Mauro Lanfranchi, uniche nel loro genere, che hanno permesso ai presenti di immergersi subito negli ambienti proiettati.

Pietro Corti, oltre a presentare abilmente le svariate possibilità outdoor offerte dal territorio, si è soffermato sui rifugi raccontandone la loro storia, che va scoperta poco a poco entrando in sintonia con essi e riscoprendone la loro vita. Spesso questa coincide con quella delle prime associazioni escursionistiche in cammino con il desiderio di raggiungere, nel dopolavoro, queste “terre alte” che davano ristoro all’anima.

Lanfranchi ha raccontato la sua esperienza trentennale dando testimonianza dell’unicità e della specificità del territorio delle Grigne, dove: l’aria è sottile, le vette maestose, le nebbie infinite e improvvise, le guglie vertiginose, il paesaggio lunare e i fiori, la sua vera passione, unici.

Il rischio è quello di adattarsi a questi luoghi e di non volerne fare più ritorno, catturati dal fascino del paesaggio e dalle numerose storie (abilmente raccontate da Alberto Benini) di uomini, più o meno celebri, che proprio sui torrioni della Grignetta si sono allenati per poi intraprendere imprese storiche, che hanno portato il nome dell’alpinismo lecchese celebre in tutto il mondo.

Prossimo appuntamento sabato 18 agosto alle 18 presso il Centro Servizi Miniere Turistiche dei Piani Resinelli. Tema dell’incontro: “Alla scoperta della fauma delle Grigne e dei Piani Resinelli” con la naturalista Francesca Mogavero.