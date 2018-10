PIANI RESINELLI – Un comunicato semplice ma esaustivo, rivolto agli alpinisti e agli escursionisti, quello diramato dal Cai Lecco a firma del presidente Alberto Pirovano e affisso in alcuni punti dei Piani Resinelli, avente come oggetto l’utilizzo del Bivacco Ferrario, l’igloo posto a quota 2184 m in cima alla Grignetta (Grigna Meridionale).

“Caro Alpinista – si legge nel comunicato – i lavori di manutenzione dell’igloo-sacro ‘B. Ferrario’ sono iniziati. Per questo motivo lo stesso è privato di alcune parti tra cui la pavimentazione. L’accesso è quindi interdetto e sarà possibile entrarvi solo in caso di reali emergenze, sotto la propria personale responsabilità. E’ bene ribadire che l’igloo non è un bivacco e richiede, ancor più di quello che le normali regole civili imporrebbero, un utilizzo decoroso. E’ assolutamente vietato lasciare nella struttura qualsiasi tipo di oggetto e rifiuto. Certi della tua comprensione ti salutiamo augurandoti di godere comunque delle bellezze della Grigna”.

Un avviso che, si auspica, venga recepito da tutti gli amanti della montagna che nelle prossime settimane saliranno in cima alla Grignetta.