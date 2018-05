LECCO – Tutto è bene quel che finisce bene. Come documentato da Claudio Ghezzi sul gruppo Facebook Amici del Rifugio Brioschi, la comitiva di escursionisti tedeschi arrivata nella serata di domenica al rifugio in cima al Grignone trovandolo chiuso ha fatto ritorno a casa incolume senza bisogno dell’intervento del Soccorso Alpino.

Gli escursionisti, una volta giunti in cima, in un primo momento hanno allertato i soccorsi, poi hanno trascorso la notte nel bivacco invernale.

Oggi il gruppo è stato immortalato in tranquilla discesa dalla via estiva. Sicuramente conserveranno un ricordo particolare dell’avventura trascorsa in Grigna.