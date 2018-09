LECCO – “Senza i volontari non ci sarebbe l’antincendio boschivo, un grazie a tutte queste persone per il loro impegno”. L’assessore della Comunità Montana Paola Colombo ha ringraziato i numerosi volontari, parenti e amici che, sabato sera, nella sede del Gruppo Alpini Monte Medale, a Rancio, hanno partecipato alla tradizionale cena organizzata dalla Squadra Antincendio Boschivo guidata da Mario Fusi.

“Sono molto contenta di essere qui – ha continuato – un grazie anche al caposquadra Fusi che, con impegno, riesce a mantenere unito il gruppo. Il lavoro dei volontari è molto importante per la nostra comunità montana, un’opera che parte dalle prevenzione degli incendi. Ci tenevo a essere qui per ringraziali a nome della comunità montana e di tutta la cittadinanza e per sottolineare, ancora una volta, il valore del volontariato”.

Il gruppo antincendio, quindi, ha donato un omaggio floreale all’assessore. “Questa cena è un piacevole appuntamento in amicizia che ogni anno si rinnova – ha sottolineato Mario Fusi -. Voglio ringraziare tutti gli sponsor, fortunatamente la lista è lunga, che hanno contribuito consentendoci di portare avanti la nostra attività. Un ringraziamento particolare a Giovanni Priore, presidente di Acel Energie, che da anni è vicino al gruppo facendo in modo di soddisfare quelle che sono le nostre esigenze concrete”.

Alla cena erano presenti anche l’assessore del comune di Lecco Simona Piazza e il presidente di Silea Mauro Colombo.

“Un grazie a tutti gli amici che sono intervenuti alla cena e che, con la loro presenza, danno una mano alla squadra. Un plauso speciale ai cuochi Gianfranco Cavalli, Mario Locatelli e Ferdinando Pennati, e alla segretaria Raffaella che si fa carico di tutte le incombenze burocratiche. A breve faremo l’assemblea per stabilire il calendario dei prossimi interventi, il gruppo continuerà il suo lavoro di prevenzione nell’attesa che qualche giovane si faccia avanti e prenda il mio posto”.