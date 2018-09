SONDRIO – Esercitazione congiunta di soccorso in montagna tra la componente Sagf e la Sezione Aerea di Varese. Nello scenario delle Torri di Fraele (Valdidentro – SO) è stata svolta una particolare attività che ha visto impegnate le Stazioni Sagf di Sondrio, Madesimo, Bormio (So) ed Edolo (Bs) nella simulazione di una ricerca di un escursionista disperso e il suo successivo recupero a mezzo degli elicotteri del Corpo.

L’esercitazione si è svolta alla presenza del Comandante Interregionale per l’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza, Gen.C.A. Giuseppe Vicanolo, accompagnato per la circostanza dal Comandante Regionale Lombardia della Guardia di Finanza Gen. Div. Piero Burla.

Nella circostanza è stata commemorata, alla presenza dei familiari, la memoria del Finanziere Francesco Longo prematuramente scomparso. L’attività è stata preceduta dalla visita, presso la Sezione Aerea di Varese, del Comandante Interregionale per l’Italia Nord Occidentale accompagnato dal Comandante Regionale Lombardia i quali hanno potuto constatare da vicino le capacità tecniche degli equipaggi di volo del Reparto dipendente dal Roan di Como.

Il Comandante Interregionale ha espresso sentite parole di apprezzamento ed incoraggiamento che hanno particolarmente inorgoglito il personale delle Fiamme Gialle del comparto Aereo e Sagf. L’attività si inquadra nei compiti dei due comparti specializzati delle Fiamme Gialle a difesa degli interessi economico finanziari dello Stato, a contrasto dei traffici illeciti ed a tutela della sicurezza dei fruitori della montagna.