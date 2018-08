LECCO – Domani, venerdì 10 agosto, dalle 8.30 alle 19, per consentire di effettuare in sicurezza i lavori di riparazione di una perdita della rete fognaria in via Mazzucconi, stante la limitata larghezza della carreggiata, verrà istituito il divieto di transito veicolare lungo la via all’altezza del civico 55.