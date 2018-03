OLGINATE – Blackout elettrico nella parte alta del paese nella serata di ieri, giovedì, a Olginate. Intorno alle ore 22 un guasto ha lasciato al buio diverse abitazioni situate nella zona di via Gambate, via Ronco Praderigo e via Citerna.

Immediato l’intervento dei tecnici che, nel giro di breve tempo, hanno riattivato la corrente in tutta la zona. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei Vigili del fuoco.

“A seguito del guasto alla linea elettrica in via Ronco Praderigo – hanno fatto sapere dal comune – sono intervenuti i tecnici Enel che si occuperanno del ripristino. Queste operazioni potrebbero causare altre interruzioni di corrente”.