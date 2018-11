BALLABIO – Buon successo di partecipazione al pomeriggio di Halloween organizzato dall’associazione Pianeta dei Sogni di Ballabio.

Alle 15 fino alle 18.30 in tanti si sono ritrovati presso il parcheggio del bar Coyote Ugly dove i più piccoli hanno potuto trascorrere un pomeriggio di festa con i gonfiabili e il truccabimbi rigorosamente mostruoso. Una festa che è proseguita con una merenda per tutti, mentre la sera spazio alla musica per i più grandi.

Quella di ieri è stata l’ultima iniziativa di tre, sempre targate Pianeta dei Sogni, che hanno animato l’appuntamento da brividi. La prima è stata il concorso delle zucche di domenica 28, quindi i laboratori in programma lunedì e la festa di ieri pomeriggio con cui si è concluso il trittico di manifestazioni.