LECCO – Se quando entri in cucina non sai da che parte girarti e vorresti avere una bacchetta magica per sistemare tutto… “Home sweet home” è il corso che fa per te! Confcommercio Lecco e Cat Unione Lecco propongono una serata ricca di suggerimenti e idee. Sia che ti piaccia stare ai fornelli per inventare piatti prelibati o che al massimo arrivi a 2 uova al tegamino e a un piatto di pasta al sugo, la cucina è un ambiente della casa dove l’organizzazione è fondamentale.

La professional organizer Elena Dossi darà ai partecipanti importanti consigli per sfruttare al meglio ogni angolo di questo locale così importante: piano di lavoro, pensili, cassetti, frigorifero. Tante indicazioni per trasformare la propria casa, personalizzarla con un pizzico di fantasia, renderla più confortevole e semplice da gestire, anche con poco tempo (e poco budget) a disposizione, riducendo se possibile anche gli sprechi.

“Sembra banale, ma vivere in una casa ben organizzata è più semplice e piacevole e trovare il posto giusto per ogni cosa può davvero migliorarti la vita e regalarti quella piacevole sensazione di benessere e serenità, lasciandoti più tempo per fare quello che ami di più! – spiega Elena Dossi nella sua presentazione ospitata sul sito www.rinchiudetely.it – Liberare spazio per me non vuole semplicemente dire liberare spazio fisico, ma anche minuti preziosi che oggi occupi in azioni inutili”.

Il programma del corso, in calendario giovedì 5 aprile dalle ore 18 alle ore 21, è il seguente: gestire e organizzare al meglio la cucina e mantenerla ordinata nel corso del tempo; scegliere gli accessori e i contenitori più indicati per rendere i tuoi spazi davvero funzionali; liberarsi di tutte le cose inutili e della zavorra accumulata negli anni; fare acquisti mirati senza sprecare tempo e denaro; avere più spazio per te e per fare le cose che ami

Le iscrizioni vanno effettuate entro mercoledì 28 marzo. Per ulteriori informazioni contattare Confcommercio Lecco – ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911.