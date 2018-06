LECCO – La barba, che passione: una tendenza che ha preso sempre più piede negli ultimi anni, ispirata dalla moda hipster, e che ha saputo contagiare generazioni di giovani e meno giovani. Per molti oggi non è più moda, bensì uno stile di vita.

Uno stile che anche a Lecco ha raccolto molti seguaci e sabato sera la città ha accolto il suo primo raduno dei ‘barbuti’, giunti nel capoluogo manzoniano da tutto il Nord d’Italia. A promuovere l’iniziativa è stato il gruppo Bearded Brixia promotore di diversi eventi analoghi in Lombardia, un’associazione lanciata da Diego Bazoli che, con oltre 50 cm di lunghezza, si è aggiudicato il premio Barba dell’Anno 2016.

Lo stesso Bazoli in questi giorni si trova in Israele per partecipare ad un concorso internazionale.

Circa una quarantina di persone hanno partecipato all’appuntamento ospitato sull’ex ‘Dalia’, l’imbarcazione ormeggiata sul lungolago di Lecco divenuta un club culturale, il “Mr Pma Fellowship Club”, gestito da Massimiliano Boldrini, titolare del barber shop di via Cavour:

“L’evento è legato al nostro negozio, ma abbiamo pensato di realizzarlo nella cornice particolare offerta da Dalia, con un aperitivo terminato in serata”.