LECCO – I Comuni dell’Ambito Distrettuale di Lecco, in coerenza con quanto previsto dal Piano di Zona 2018-2020 relativamente alle Politiche per l’abitare, hanno deciso di condividere strategie, obiettivi e risorse per far fronte alla grave emergenza abitativa, che sta interessando l’intero territorio.

La domanda delle famiglie o delle singole persone, soggette a provvedimenti di sfratto o di rilascio dell’abitazione, richiede nelle situazioni di emergenza, l’attuazione di interventi straordinari da parte delle Amministrazioni comunali a tutela dei soggetti fragili.

Un forte investimento da parte dei Comuni dell’Ambito a partire dalla costituzione dell’Agenzia dei Servizi abitativi e all’attuazione delle misure regionali per il contenimento emergenza abitativa. Tra le diverse misure previste dalla nuova DGR regionale (606/2018) i Servizi Sociali dell’Ambito di Lecco/Comune di Lecco Ente Capofila, hanno ritenuto particolarmente rilevante da un punto di vista strategico e sperimentale: la misura 1, finalizzata a “reperire nuovi alloggi nel mercato privato da destinare alle emergenze abitative”.

L’Ambito, attraverso l’Agenzia Servizi Abitativi, promuove un avviso pubblico il cui esito si concretizzerà nella pubblicazione di una graduatoria di soggetti pubblici o del privato sociale (enti pubblici e soggetti istituzionali del territorio, Associazioni, enti del Terzo Settore) interessati a mettere a disposizione alloggi da destinare a interventi di housing sociale temporaneo, al fine di garantire una sistemazione provvisoria a cittadini in emergenza abitativa.

Le risorse messe a disposizione per il finanziamento degli interventi previsti all’interno dell’avviso sono pari a 35.000 euro. I beneficiari dei servizi di housing sociale temporaneo devono essere residenti in un Comune dell’Ambito Distrettuale di Lecco alla data del verificarsi dell’emergenza abitativa, essere segnalati dal SSB del Comune di residenza, accettare la sottoscrizione di un progetto di accoglienza in housing sociale temporaneo e la presa in carico del Servizio Sociale di Base ed essere in una situazione di emergenza abitativa.

Le domande possono essere presentate o a mezzo pec all’indirizzo istituzionale del Comune comune@pec.comunedilecco.it oppure a mezzo piattaforma Sintel entro il termine perentorio del 31 gennaio 2019.