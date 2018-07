LECCO – Annunciato domenica scorsa dall’amministrazione comunale lo spettacolo pirotecnico è andato in scena questa sera, 1 luglio, sulle acque del lago di fronte alla città.

Tantissimi i lecchesi che non hanno voluto perdersi l’appuntamento, ‘replicato’ una settimana dopo la Festa del Lago a causa del guasto tecnico che aveva costretto gli organizzatori a sospendere lo spettacolo poco dopo il suo inizio.

I fuochi d’artificio hanno chiuso il Lecco Summer Festival 2018 che domenica sera ha portato in città musica e diversi eventi. In Piazza Garibaldi tanti giovani hanno ballato sulle note della band lecchese Midnight Train e del gruppo indie/alternative bergamasco I Pinguini Tattici Nucleari che hanno animato il centro per oltre un’ora.

Pochi minuti prima delle 22.30, in anticipo, i tradizionali tre ‘botti’ hanno dato il via all’atteso spettacolo pirotecnico, ‘andato in scena’ leggermente ‘decentrato’ rispetto al solito. I fuochi, infatti, sono stati ‘sparati’ proprio di fronte alla statua di San Nicolò, costringendo tanti spettatori che si erano accomodati sul lungolago a spostarsi per poter vedere meglio lo spettacolo.

A parte il disguido, probabilmente dovuto anche al vento che in serata ha soffiato sul lago, le luci dei botti hanno illuminato il cielo lecchese per circa mezz’ora, regalando emozioni ai tantissimi, tra cittadini e visitatori, presenti sul lago col naso all’insù.

GALLERIA FOTOGRAFICA