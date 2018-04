CALOLZIOCORTE – Il salone dell’oratorio San Giovanni Bosco di Rossino (via don Minzoni, 10) ospiterà la quinta e ultima conferenza del ciclo “I lunedì della Famiglia”.

L’incontro, in programma lunedì 23 aprile alle 20.30, affronterà il tema “Educare alla fede” . Ingresso libero. Relatore della serata sarà don Giuseppe Belotti, psicologo e psicoterapeuta e direttore dell’Associazione di Psicologia e Psicoterapia “Il Conventino” di Bergamo.

L’incontro si inserisce all’interno del ciclo di conferenze “I Lunedì della Famiglia”, serate pensate e volute come occasione per riflettere su una caratteristica essenziale e prioritaria della famiglia: la sua naturale vocazione a educare i figli perché crescano nella responsabilità di sé e degli altri. Ai docenti presenti verrà riconosciuto e inviato un attestato di partecipazione. Le conferenze sono state organizzate dal Vicariato Valle San Martino, Generazione Famiglia circolo di Lecco, Diesse Lombardia, il tutto in rete con altre agenzie educative del territorio.