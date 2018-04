LECCO – Una gita un po’ sui generis quella di domenica scorsa per il Gruppo Escursionisti Laorchesi.

Questa volta abbiamo optato per i mezzi di trasporto pubblici (in treno sino a Sondrio, poi bus di linea tra Sondrio e Ponte in Valtellina, treno di nuovo da Tirano a Lecco al rientro) ma anche perché non abbiamo raggiunto nessuna cima, ci siamo semplicemente goduti lo spettacolo dei terrazzamenti tra spettacolari opere dell’uomo e della natura passando per curatissimi vigneti alternati ad altrettanto geometrici meleti”.

Complice il sole che verso metà mattina ha iniziato a fare capolino riscaldando i 34 soci: “Da Casacce abbiamo raggiunto Ponte, Chiuro, San Bartolomeo e Teglio dove abbiamo testato i celebri pizzoccheri. Dopo pranzo, non sazi delle tre ore di cammino della mattina, ne abbiamo aggiunte altre tre e mezza raggiungendo Villa di Tirano, Poschiavino e infine Tirano. Non ci resta ora che prepararci al prossimo appuntamento che presenta un altrettanto spettacolare percorso tra Tempesta e Busatte sul Lago di Garda”.

L’appuntamento è per il prossimo 6 maggio, anche qui nessuna cima da scalare: “Solo spettacoli naturali da gustare”.