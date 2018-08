LECCO – “Con la testa all’insù”. Non poteva essere scelto nome più giusto per il Festival delle meraviglie cominciato giovedì sera in centro Lecco, una manifestazione ‘sospesa’ tra arte circense, teatro e danza portata in città dall’Associazione Culturale Circo e Dintorni in collaborazione con il Comune di Lecco.

La kermesse di tre giorni ha fatto il suo esordio giovedì sera con una parata di quattro trampolieri vestiti di bianco che hanno letteralmente tenuto ‘con la testa all’insù’ tantissimi cittadini, non solo piccoli, ma anche adulti.

E’ stata proprio la White Parade, la Parata in Bianco, ad inaugurare il Festival che fino a sabato vedrà esibirsi nelle strade e piazze del centro i migliori artisti di strada e circensi d’Italia. Il primo numero è stato affidato ai trampolieri della Compagnia Piccolo Nuovo Teatro, direttamente dall’Umbria: i quattro ‘giganti’ vestiti in frak bianco sono partiti da Piazza Garibaldi, seguiti da una folla di curiosi e da un carretto musicale sulle cui note sono state eseguite diverse coreografie.

La sfilata è proseguita in via Roma, via Cattaneo e via Cairoli, per arrivare all’Isolago, dove il quartetto ha allietato il pubblico con suggestivi passi di danza, offrendosi di fare foto con i tantissimi bambini presenti. La parata è poi arrivata fino in alto a via Cavour, per poi ritornare in Piazza Garibaldi dove i trampolieri sono stati accolti e salutati da un fragoroso applauso.

VIDEO

Poco prima delle 20 gli artisti hanno dato appuntamento al pubblico in Piazza XX Settembre dove si è tenuta una coreografia particolare, costruita con speciali palloncini gonfiabili lunghi fino a 3 metri distribuiti a tutti i presenti. Alle 21, in Piazza Garibaldi, è quindi partito lo spettacolo Invasioni Lunari, a cura della Compagnia Parolabianca.

“Quello che avete visto è solo l’inizio – ha dichiarato Alessandro Serena, direttore dell’Associazione Circo e Dintorni – vi aspettano tre giorni di grandi spettacoli, speriamo di vedervi sempre così numerosi!”.

La seconda giornata di “Con la Testa all’Insù” è prevista per venerdì 17 agosto: alle 18 le due sfilate (con partenza sempre da Piazza Garibaldi) Tra le Nuvole con la Compagnia Baracca dei Buffoni e Carousel, a cura della Compagnia Teatro per Caso.

Alle 21 l’incanto di una suggestiva danza verticale con “A piedi nudi sulle pareti”: tre ballerine danzeranno sulla Torre del Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, stravolgendo il senso di verticalità.

QUI tutto il programma del Festival

GALLERIA FOTOGRAFICA