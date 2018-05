LECCO – L’associazione Bibliohospitalis dell’ospedale di Lecco, per allietare i degenti, i parenti e tutti coloro che vogliono passare un pomeriggio sereno, ha organizzato un concerto gospel con il coro Sol Quair di Lecco.

L’associazione si occupa della biblioteca dei degenti e i volontari passano in corsia portando libri, anziché medicinali. Inoltre, per chi è impossibilitato, si fermano al letto a leggere.

Una domenica al mese viene dedicata al Caffé Letterario per presentazione di libri, autori e anche concerti, come quello in programma il prossimo 20 maggio alle ore 17.