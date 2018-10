LECCO – In occasione del primo anniversario dalla sua scomparsa, Giovanni Mauri, già presidente degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi Onlus fino al 2014, sarà ricordato domenica 21 ottobre alle ore 10 durante la Santa Messa che verrà celebrata in suo suffragio nella chiesa di Santa Caterina.

La celebrazione sarà, per tutti gli Istituti, l’occasione per esprimere la riconoscenza per il suo generoso e concreto impegno offerto nel corso del suo mandato per la promozione e lo sviluppo di questa storica Istituzione del territorio.