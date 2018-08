COLICO – Doppio appuntamento quello di domenica 26 agosto targato Cai Colico, con la tradizionale festa al rifugio Scoggione e l’attesa gara, non competitiva, di corsa in montagna: il vertical Rusico – Alpe Scoggione che vedrà impegnati gli atleti in una sfida di sola salita lunga 3,8 km per 880 metri di dislivello. Una gara tutta d’un fiato che metterà a durissima prova gambe e polmoni degli atleti al via.

Per i partecipanti al Vertical, la giornata si aprirà alle 8 con le iscrizioni direttamente in zona partenza presso la località Rusico che termineranno alle 9.15, iscrizioni che comprendono un pacco gara con maglietta tecnica (garantita ai primi 200 iscritti), quindici minuti più tardi, quindi alle 9.30, la partenza in linea e alle 14.30 ci saranno le premiazioni che si svolgeranno all’Alpe Scoggione. In palio i trofei Corrado Gusmeroli e Mario Guattini e per chi riuscirà a battere il record maschile di 31’58” e quello femminile di 43’06” riceverà un buono acquisto da Sport Specialist del valore di 100 euro.

L’evento è organizzato con il patrocinio del comune di Colico e in collaborazione con le associazioni: Gruppo Podistico Santi Nuova Olonio, Aido, Runners Colico, Protezione Civile e Pro Loco.