LECCO – “Una giornata all’insegna dell’amicizia, dello sport e dell’Avis”. Così il presidente Andrea Bonaiti saluta la buona riuscita del Trofeo Avis, organizzato dall’associazione dei donatori del sangue che ha riunito volontari e simpatizzati al Parco di Villa Gomes per la tradizionale corsa promossa dall’ente lecchese.

Un appuntamento che quest’anno ha festeggiato la sua 39esima edizione e che ha voluto promuovere la cultura della donazione, degli stili di vita sani e che è stata soprattutto una “domenica insieme, per condividere un momento di sport e di sensibilizzazione” ha sottolineato Bonaiti. LeccoNotizie.com è media partner dell’evento.

L’evento ha visto la partecipazione di sedici squadre, ognuna composta da quattro atleti, che si sono sfidati in una gara di corsa campestre, alternandosi ogni cinque giri ciascuno per un totale di 180 minuti

La vittoria è andata al Team Affari e Sport, sponsor della gara, i cui corridori sono riusciti ad effettuare ben 124 giri del tracciato; seconda classificata la squadra del Bar Vitali-Pizzeria del Corso con 113 giri effettuati; terzi gli atleti di Avis- Fiocchi Munizioni con 112 giri.

Con loro si sono dati battaglia altri 13 team (in ordine di classifica): Valsassina, Tarati Man, Croce Rossa Lecco, Scigamatt, Women in Run con quattro squadre diverse due delle quali in coda alla classifica, Avis Calolzio, Velociraptor, Trasandati, Zero Positivo e Avis Lecco.

Premiati, alla presenza dell’assessore Simona Piazza, anche i migliori atleti: al maschile il podio è stato assegnato a Marco Melesi, Manuel Sella, Roberto Avogadro, Davide Maggi; tra le donne sono state premiate Donzilia Cardoso, Letizia Gaffuri, Daniela Busnelli, Paola Airoldi.

Alla giornata hanno partecipato anche i giovanissimi del Rugby Lecco che hanno approfittato della domenica per un allenamento al parco. Nell’occasione del trofeo, Avis ha inaugurato una propria donazione alla comunità, un’altalena per disabili che è stata collocata al centro del parco di Villa Gomes.

“E’ un progetto che avevamo da tempo – spiega Bonaiti – l’altalena non è solo un gioco per persone diversamente abili, ma è un messaggio per dire che questo parco è di tutti ed è un orgoglio donare alla città questo strumento”.

