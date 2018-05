VALMADRERA – Per consentire lo svolgimento della manifestazione “Primavera in San Roc” sono stati disposti, per la giornata di domenica 6 maggio, dalle ore 6 alle ore 20, le seguenti modifiche alla viabilità: chiusura totale al traffico veicolare di via San Rocco dal civico 18 al civico 25; divieto di sosta con rimozione forzata nei parcheggi pubblici di via San Rocco dal civico 18 al civico 25 e nei parcheggi pubblici siti di fronte al civico 45 della stessa via.

In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a domenica 20 maggio.