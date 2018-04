MANDELLO – Elena Cosmo è il nuovo gestore del rifugio Elisa. A comunicarlo è il Cai Grigne di Mandello, proprietario del rifugio, che sul proprio sito internet fa sapere: “Elena ha maturato esperienze nei rifugi Brioschi, Rosalba e Sassi Castelli (Artavaggio) ed ha una profonda conoscenza delle nostre Grigne nonché della valle Meria. Negli ultimi anni si è resa protagonista delle rassegne musicali ‘Armonie tra Cielo e Terra’ “.

Appassionata di montagna Elena Cosmo è molto conosciuta dagli appassionati e frequentatori delle montagne lecchesi, anche per aver portato dolci note musicali in quota insieme a tre amiche: Chiara Ballabio (violino), Nicoletta Bassetti (violoncello) ed Alyona Afonichkina (viola) con le quali ha dato vita all’Iris String Quartet. Nativa di Desio, Elena Cosmo da tempo si è trasferita in Valsassina dove risiede.

“Auguriamo ad Elena buona fortuna… ci vediamo al rifugio Elisa!” fanno sapere dal Cai Mandello.

CONTATTI

Fisso: 0341 735649 (rifugio)

Cellulare: 366 9791655

E-mail: rifugioelisa1515@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009577954944