MARGNO – Il campione di Trial Matteo Grattarola verrà premiato per meriti sportivi nel municipio di Margno, suo paese natale, dal sindaco Giuseppe Malugani.

La cerimonia si terrà domani, sabato, alle 11, alla presenza anche della comunità di Margno e degli ospiti del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro società della Polizia di Stato dove Grattarola fa parte.

La scelta di una premiazione a Margno è stato voluta proprio dal sindaco Malugani che voleva testimoniare quanto l’attaccamento del comune è legato al suo campione che ha portato in giro per il mondo il nome del piccolo paese della Valsassina.

In questa stagione 2018 Grattarola ha conquistato per la nona volta il titolo di campione Italiano trial Assoluto, l’ottavo titolo tricolore Assoluto di Trial Indoor (su ostacoli artificiali) e il suo terzo titolo Continentale dopo quello della classe 125 e 250 ora anche quello della 300 cc. Ma il fiore all’occhiello per Grattarola è senza dubbio la conquista del titolo mondiale di Trial 2 arrivato nel corso dell’ultimo appuntamento iridato nel Gran Premio d’Italia svoltosi lo scorso settembre a Pietramurata in provincia di Trento.

In questi giorni Matteo Grattarola ha sottoscritto ancora con la Honda la sua partecipazione al mondiale Trial anche per la stagione 2019 con l’obiettivo di fare il duplice tricolore anche in campo nazionale. Matteo Grattarola attualmente è il pilota che ha vinto di più titoli tricolori della categoria TR1 ovvero la più importante ed è l’unico pilota italiano ad aver vinto il titolo mondiale di Trial 2 un risultato davvero eclatante per il trentenne pilota lecchese.

Grattarola è stato nei giorni scorsi presente a Eicma il salone Internazionale del motociclo di Milano presso lo stand della Honda che ha esposto nel 70° di fondazione oltre a quella di Toni Bou e di Marc Marquez anche la moto del Gratta. Appuntamento quindi al Municipo di Margno domani, sabato, per tributare un caloroso applauso a questo serio protagonista lecchese nel mondo delle moto.