LECCO – Il Centro Anziani di Pescarenico “Il Giglio” accompagnati dalle educatrici Beatrice Civillini e Katia Zucch ha fatto visita al gruppo comunale della Protezione Civile di Lecco. Ad accoglierli il responsabile Franco Aromatisi e Norberto Turolla, il volontario più anziano, nella vita tabaccaio di Pescarenico.

Aromatisi ha presentato al gruppo in visita le prerogative della Protezione Civile e il lavoro che svolge. “Solitamente entriamo in azione quando ci sono delle criticità, come ad esempio in occasione di situazioni meteo particolari che possono portare disagi e danni. Andiano in soccorso della popolazione colpita, a contrasto e superamento dell’emergenza e mitigazione del rischio. A supportarci ci sono anche realtà del territorio come l’associazione Soroptiomst di Lecco che ci ha donazione due generatori di corrente”.

Una realtà, quella del Gruppo comunale dell Protezione Civile di Lecco, fondata nel 1989 e che ha ora la sua sede operativa al centro comunale del Bione. Sette sono i mezzi a disposizione del gruppo, l’ultimo arrivato è un fuoristrada 2,2l Dicor, Al Gruppo comunale Volontari di Protezione Civile possono aderire i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali. I volontari attuali hanno un’età che va dai 30 ai 60 anni e conta 25 volontari.