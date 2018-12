LECCO – Attenzione alla persona, innovazione didattica e un impianto didattico tanto solido quanto flessibile, per una struttura formativa progettata per aprire ad orizzonti anche internazionali. Son questi i pilastri su cui poggia l’offerta formativa che, in continuità con le prospettive didattiche avviate in questi anni e ora meglio calibrate, avvia il rinnovato Liceo Scientifico internazionale del Collegio Arcivescovile Internazionale A. Volta.

Nel pomeriggio di ieri, martedì 18 dicembre, si è tenuto l’open evening nella sede di via Cairoli a Lecco. A illustrare le numerose opportunità e il progetto della scuola è stato il Preside professor Daniele Banfi: “Come vogliamo che sia la nostra scuola? Carismatica, accogliente, innovativa, dinamica, qualificante e

internazionale. Una idea educativa a tutto tondo che sappia mettere al centro il protagonismo dello studente, la responsabilità educativa delle famiglie, di cui noi ci sentiamo parte e siamo compagni di viaggio”.

La struttura di riferimento della proposta è quella del Liceo Scientifico, potenziata in due specificità: più inglese, proponendo graduali percorsi per il conseguimento delle certificazioni ad oggi più riconosciute in ingresso al mondo universitario e delle professioni, in modo distinto e specifico per il livello di preparazione ed obiettivi in uscita di ciascun studente; e il potenziamento della proposta scientifica, sempre con approfondimenti in lingua, aprendo l’approccio didattico più tradizionale della scuola italiana a forme di didattica laboratoriale e innovativa.

“Sulla struttura essenziale del liceo scientifico, attraverso l’articolazione di corsi specifici, ogni studente potrà, qualora lo volesse, personalizzare il proprio percorso, mettendosi alla ricerca di ciò che più direttamente lo mette in gioco, gli interessa, verso cui si orienta. Poter scegliere come orientarsi significa dare spazio alla motivazione”.

Per favorire il più coinvolgente approfondimento e sviluppo dei contenuti delle materie scientifiche, specifiche dell’indirizzo, sono proposti infatti in modo curricolare nel primo biennio e opzionale nel secondo corsi in preparazione a certificazioni IGCSE, valorizzando la particolare metodologia laboratoriale ed esperienziale ed il riferimento alla lingua inglese, per costruire bagagli lessicali di microlingua utilissimi per il prosieguo negli studi universitari. Insomma, un piano formativo costruito in maniera sartoriale sulle esigenze dello studente.

Per altro “l’impegno per forme di personalizzazione della didattica si correla all’impegno di tutti i docenti per una proposta disciplinare rigorosa, puntuale, esigente, all’interno della quale possa gradualmente maturare il senso di responsabilità dello studente per la propria crescita personale, interpretando al meglio il proprio cammino di studi e realizzazione. Didattica capace di cordialità educativa, comprensione, accompagnamento… soprattutto quando la relazione con l’adulto conosce stanchezze, fragilità, chiusure e intoppi, rendendo precaria la stessa azione didattica. L’obiettivo è offrire una proposta formativa per promuovere la piena valorizzazione del protagonismo dello studente”.

Altri aspetti fondamentali su cui il Liceo Scientifico del Collegio Volta ha deciso di puntare sono: la proposta di esperienze internazionali, i soggiorni all’estero, l’alternanza scuola-lavoro, l’orientamento agli studi universitari e la preparazione a specifici test d’ingresso, forme di concreta cura e realizzazione del rapporto scuola famiglia. L’offerta si completa con una serie di servizi concreti: aula per conferenze, laboratori scientifici, aula computer, palestra, spazio giochi, biblioteca, sito, registro docente e libretto studente on line, servizio di psicologia e ancora infermeria e mensa.

Nel mese di gennaio sono in programma una serie di serate di approfondimento della proposta formativa, per piccoli gruppi; i genitori potranno confrontarsi e approfondire gli aspetti qualificanti del piano didattico ora descritto, come pure avere ulteriori informazioni. Le serate sono state fissate nei giorni 7-8-9-10 gennaio, si potrà partecipare solo su appuntamento, segnalando la propria presenza, contattando direttamente la segreteria allo 0341 363096-1-4.

E’ già in calendario poi la data di un secondo Open Evening, per martedì 15 gennaio 2019, alle ore 18 presso la sede di via Cairoli. Per informazioni è possibile consultare il sito del Collegio alla pagina dedicata, come pure rivolgersi fin d’ora alla segreteria: segreteria@collegiovolta.it.

LA PROPOSTA FORMATIVA DEL LICEO SCIENTIFICO