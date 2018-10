LECCO – Dopo aver aggregato i cittadini per iniziative comuni e per affrontare le problematiche del quartiere, prima tra le altre il cantiere della nuova Lecco-Bergamo e i disagi che la sua presenza sta provocando nel rione, il Comitato di Chiuso promuove uno sportello aperto alla gente del rione.

Dal prossimo 9 ottobre apre uno spazio “per dialogare, confrontarsi e sostenersi nelle necessità e nei bisogni quotidiani. Un servizio – spiegano dal Comitato – che vuole creare sinergie e collaborazione tra e per gli abitanti di Chiuso”

Lo sportello sarà ospitato nei locali del circolo parrocchiale al civico 8 di via Molini, tutti i martedì dalle 20.30 alle 22. “Il Comitato vuole così mettersi in gioco, sviluppare nuovi legami e metterci la faccia per sostenere il nostro amato rione, cercando di migliorare la vita di chi lo abita”.

Nel frattempo, nei giorni scorsi, i referenti del gruppo di cittadini hanno incontrato l’assessore Valsecchi per un sopralluogo nel rione. “Abbiamo mostrato di nuovo le criticità del quartiere – spiega Luca Dossi, portavoce del Comitato – sottolineato la questione dei parcheggi e del parchetto per il quale potremmo provare un progetto condiviso tra Comune e Comitato per abbellirlo con nuovi giochi offerti da sponsor locali”.