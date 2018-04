OLGINATE – “Lunedì 16 aprile avremo un incontro con il comune di Olginate e poi di nuovo con l’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori – ha annunciato Italo Bruseghini, ex sindaco di Olginate e portavoce del comitato ‘Salviamo il lago di Olginate’ – Iniziamo ad avere degli interlocutori che si occupano del problema e questo è positivo”.

Mercoledì 21 marzo il comitato era stato convocato in Regione Lombardia dal Commissario del Parco Adda Nord. Alla riunione hanno partecipato, oltre ai rappresentanti del Parco Adda Nord, funzionari dell’Assessorato Ambiente della Regione, funzionari della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, funzionari dell’Unità Organizzativa Difesa del suolo, funzionario dell’Autorità Idraulica del Po e naturalmente il membri del comitato.

“I diversi soggetti, noi compresi, si sono confrontati e sono emerse alcune contraddizioni quali: dal 1980 esiste una delibera regionale che vieta la navigazione sul lago di Olginate; non si sa quanto materiale la ditta esecutrice dei lavori ha asportato dal fiume (la sabbia è preziosa); se fosse possibile Addarella potrebbe navigare solo 2-3 mesi l’anno (durante la siccità ci sarebbe poca acqua e durante le piene ce ne sarebbe troppa e la potenza del motore elettrico di Addarella non è sufficientemente potente da risalire la corrente del fiume); l’intervento parziale effettuato per contenere il livello dell’acqua, chiamato ‘pennello’, è totalmente inadatto a questa funzione”.

Al centro della discussione la difesa del lago che, a causa del progetto di navigabilità partito nel 2009, ha subito delle escavazioni che hanno portato a un abbassamento del livello delle acque. Una battaglia che il Comitato sta portando avanti ormai da anni.

“Di fronte alle criticità emerse dalla riunione la conclusione è stata di rimettere in discussione il progetto di navigabilità, demandando alle amministrazioni di Olginate e Calolziocorte la responsabilità di decidere se scegliere tra avere Addarella 2-3 mesi l’anno o avere un lago finalmente senza isolotti. Noi abbiamo indicato chiaramente, per quanto poco possa pesare la nostra opinione, che si deve abbandonare l’intenzione di far navigare Addarella per salvaguardare il lago. Per ultimo vogliamo ringraziare il neo nominato Commissario del Parco Adda Nord Giovanni Bolis che col suo intervento ha contribuito a mettere a confronto i vari soggetti in causa e a sviscerare le contraddizioni esistenti”.

“Per quanto ci riguarda – ha continuato Bruseghini – ci consideriamo soddisfatti dell’andamento e delle conclusioni dell’incontro ma resteremo comunque attenti a che le cose procedano nel verso giusto e continueremo a fungere da stimolo”.

Il 29 marzo, poi, il Comitato ha incontrato, su richiesta dell’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori, il vice presidente Giuseppe Mauri: “Nella riunione abbiamo potuto ragguagliare il vice presidente dell’andamento dell’incontro del 21 marzo. Abbiamo apprezzato l’interessamento manifestato dal vicepresidente che ci ha assicurato la disponibilità a sostenere le nostre proposte. Ci vedremo di nuovo dopo l’incontro che avremo con l’amministrazione comunale di Olginate il 16 aprile”.