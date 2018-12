VALMADRERA – Nella serata del 23 dicembre si è illuminato anche il Corno Rat, sopra Valmadrera, con la tradizionale fiaccolata lungo la ferrata organizzata dalla stazione Triangolo Lariano del Soccorso Alpino, XIX Delegazione Lariana, in collaborazione con Osa Valmadrera e le persone di San Tomaso che si sono occupate della cena post-salita.

I volontari del Soccorso Alpino, durante la giornata del 23 dicembre, hanno steso tutte le luci elettriche alimentate da due generatori, poi dalle 18 hanno presidiato la ferrata assistendo le oltre 150 persone che sono salite. In cima al Corno Rat vin brulè per tutti prima della discesa a San Tomaso dove era stata organizzata una cena in compagnia.