COLICO – Ha scelto la splendida cornice del Forte di Fuentes per immortalare gli attimi più emozionanti del giorno più bello della sua vita.

L’assessore del comune di Colico Barbara Bettiga ieri, venerdì 31 agosto, è convolata a nozze con Luca Perlini e, dopo la cerimonia, ha deciso di recarsi nel forte spagnolo del XVII Secolo per catturare le immagini del indimenticabile giorno.

Da luogo storico, il forte si è trasformato per qualche minuto in set fotografico per la coppia di novelli sposi a cui, da parte di tutta la redazione di Lecconotizie.com, vanno i migliori auguri di una felice vita insieme.