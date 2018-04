PERLEDO – Un nuovo riconoscimento alla qualità e al gusto dell’olio prodotto sul nostro lago: il Gambero Rosso, che ogni anno pubblica la Guida degli Oli d’Italia sul proprio sito, ha reso noto, in anteprima, i risultati dei migliori Olii Extravergini e tra le quattro menzioni assegnate ad aziende lombarde, ben due di Perledo si sono fregiati delle “3 Foglie”, che premiano gli olii “eccezionali ed emozionanti”.

Si tratta del “Tondello DOP Laghi Lombardi – olio Gaiatto” e il “DOP Laghi Lombardi – Stefania Mattarelli”.

“E’ altrettanto doveroso ricordare che questi due olii si fregiano anche del Marchio Perledo con un disciplinare ancora più restrittivo di quello della DOP” spiega Marino Maglia, presidente del Consorzio DOP Laghi Lombardi, nonché vicesindaco di Perledo che si complimenta per il lavoro svolto da queste due aziende di olivicoltura.

Inoltre, vi sono anche due produttori, della Provincia di Lecco, insigniti delle “2 Foglie Rosse”, ovvero “Uliveti del Mauro DOP Laghi Lombardi Lario – Poppo” di Bellano e di nuovo un’azienda di Perledo “DOP Laghi Lombardi – Lario – Olivicoltori Lago di Como”

“E giusto ricordare che non si possono raggiungere questi risultati se non ci si avvale di collaborazioni veramente valide come quella del Frantoio di Biosio dove, con la professionalità del Frantoiano, Leonardo Enicanti, si raggiungono questi traguardi” prosegue Maglia.

Il Presidente del Gambero Rosso ha dichiarato, sempre sul sito, presentando la Guida “Se parliamo di qualità, l’extravergine è un prodotto artigianale in cui l’esperienza, la sapienza, la tradizione di chi lo realizza è parte fondamentale del prodotto. E non è cosa da poco: trovare la giusta linea di produzione nei diversi territori di un paese come l’Italia che ha circa 500 cultivar e quindi una vasta biodiversità, necessita di un’esperienza e di un contatto diretto con la materia prima, che l’industria difficilmente può mettere in atto”.