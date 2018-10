BELLANO – “Mando un saluto a tutti i miei sudditi. Il Governardor sta bene ed è pronto a tornare”. Non perde lo spirito e l’ironia Gianpietro Gottifredi per tutti “Tuti”, 64 anni, conosciutissimo in paese anche per il suo ruolo di Governador che ricopre ormai da anni durante la secolare festa della Pesa Vegia.

“Poteva finire in ben altro modo – dichiara dopo il ricovero urgente in ospedale e relativo intervento cardiochirurgico – se non fosse stato per i ragazzi del calcetto che hanno insistito affinché andassimo al Pronto Soccorso”.

Tuti riavvolge il nastro e torna alla sera di mercoledì 3. “Spesso raggiungo alcuni amici all’oratorio di Bellano per fare due tiri a calcetto. Quella sera mi sentivo un po’ appesantito, ma davo la colpa alla digestione. Pensavo si trattasse di una congestione. Cosi sono tornato negli spogliatoi. Quando gli amici mi hanno visto, si sono subito allarmati e vedendomi hanno sospettato che si trattasse di altro. Così mi hanno convinto – e per come sono fatto io non è stato facile – ad andare al Pronto Soccorso. Arrivato, mi hanno subito visitato e di li a poco mi sono ritrovato sotto i ferri per l’intervento. Probabilmente mi hanno salvato la vita e per questo dovrò ringraziarli per sempre. Se solo fossi tornato a casa probabilmente non sarei più qui”.

Un’operazione dalla quale Tuti ne è uscito al meglio: “Adesso sto facendo riabilitazione, ma se fosse per me sarei già tornato a casa da giorni. Colgo l’occasione per ringraziare tutto lo staff del reparto di Cardiologia: medici e infermieri per la grande professionalità, ma anche tutti coloro che mi sono stati vicini”.

E per quanto riguarda la Pesa Vegia e il ruolo di Governardor? “Io sono disponibile e pronto, come lo sono sempre stato”, chiosa l’indistruttibile Tuti.