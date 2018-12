LECCO – “Mentre valutavamo tutte le segnalazioni, mi sono accorto che i ragazzi che fanno sport e si impegnano sono veramente tantissimi. Un grazie va ai tecnici e alle società che permettono allo sport lecchese di crescere sempre”.

Con queste parole Sandro Bonacina, Delegato Provinciale del Coni Point di Lecco, ha aperto la “Festa dello Sport Provinciale”. Durante la serata sono state consegnate le Benemerenze Coni 2017, assegnate dal Coni nazionale ad atleti, dirigenti e società sportive lecchesi. L’ iniziativa, organizzata con il contributo dalla Provincia di Lecco, ha anche acceso i riflettori sugli atleti del nostro territorio, categoria Under 21, che si sono distinti nelle varie discipline sportive nel corso del 2018, segnalati dalle rispettive Federazioni Sportive Provinciali.

“Il Coni Point di Lecco è un vero e proprio fiore all’occhiello del Coni – ha detto Federigo Ferrari Castellani (per tutti “Ghigo”), consigliere regionale del Coni – Grazie a te, Sandro, per tutto ciò che fai e grazie a tutti i tuoi collaboratori”.

Lo scopo della serata, che si è svolta giovedì in sala Ticozzi, è stato quello di valorizzare le eccellenze sportive del nostro territorio e rendere omaggio ai nostri atleti. Premio alla carriera per il velista Dario Noseda, per la sua difficile impresa attraverso la quale ha coronato il sogno della vita, raggiunto con impegno e passione: la traversata dell’Oceano da Tenerife alla Martinica per la prima volta con la deriva olimpica, barca lunga meno di 7 metri.

Durante la bella serata condotta dal giornalista sportivo Fabio Balbi sono state ricordate anche due figure recentemente scomparse che hanno scritto la storia dello sport a Lecco e non solo: Renato Corbetta e Aurelio Foschini. Il giornalista Marco Corti ha letto una lettera scritta dalla famiglia di Renato Corbetta, mentre il presidente della Canottieri Lecco Marco Cariboni ha tracciato un commosso ricordo di Aurelio Foschini.

Presenti alla serata anche il presidente della provincia Claudio Usuelli e l’assessore allo sport di Lecco Roberto Nigriello, insieme a monsignor Davide Milani: “In tempi come quelli che stiamo vivendo lo sport è un grande insegnamento di vita – ha detto il prevosto – E’ bellissimo vedere una sala piena di giovani che faticano e sudano per ottenere un risultato”.

Quindi è cominciata la lunga carrellata di premiazioni, tantissimi gli sport rappresentati: uno dopo l’altro sono sfilati sul palco i campioni che hanno portato in alto il nome di Lecco.

L’ELENCO DEI PREMIATI

GALLERIA FOTOGRAFICA